У «Дії» знову можна оформити довідку ВПО та подати заявку на отримання допомоги

У застосунку «Дія» користувачі знову можуть отримати довідку внутрішньо переміщеної особи. Також там можна подати заявку на отримання соціальної допомоги.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Наша команда завершила технічні оновлення послуги згідно з постановою Кабінету міністрів України. Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати в застосунку для себе та своїх дітей», — повідомив він.

Федоров нагадав, що послуга доступна для тих, хто виїхав із громад, в яких тривають бойові дії або які опинилися в окупації. Крім цього, Мінсоцполітики виплатить допомогу тим, хто раніше отримав довідку ВПО і чекає на виплату на картку «єПідтримка».