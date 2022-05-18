Російські війська «націоналізують» банки та стратегічні підприємства на окупованих територіях

Російські війська почали «націоналізувати» банки та стратегічні підприємства на окупованих територіях. Зокрема, це стосується Донецької області, де їх планують передати під контроль так званої днр.

Про це повідомляє українська розвідка.

«Рашисти беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які намагаються приєднати до так званої днр. Для цього «Державний комітет оборони днр» під головуванням пушиліна прийняв рішення про «націоналізацію» стратегічних підприємств», — йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Водночас окупанти намагаються відновити роботу обʼєктів критичної інфраструктури, відправляючи на них досвідчених працівників. Однак через мобілізацію співробітників критично не вистачає. Зокрема, у так званій «Донецькій залізниці» вже звернулися до окупаційної влади з проханням демобілізувати їхніх працівників.

«У межах політики економії фінансових ресурсів донецькі «керманичі» зменшують для «мобілізованих» заробітну плату за основним місцем роботи. Працедавцям дозволили нараховувати їм так званий «голий» оклад без жодних надбавок та премій. Що значно менше від звичного середньомісячного заробітку», — повідомляють в українській розвідці.