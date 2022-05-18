АЗС почали укладати угоди на поставки пального без державного регулювання цін. Скільки воно коштуватиме?

Автозаправні станції України почали укладати перші угоди на поставки пального після того, як уряд призупинив державне регулювання цін.
Про це повідомляє «Дзеркало тижня»
У розпорядженні видання опинився документ — пропозиція дистрибʼютора про постачання пального дрібним оптом. Журналісти опублікували перелік цін, за якими дистрибʼютор береться постачати продукцію:
Якщо брати ці ціни дрібного опту за орієнтир, то вони перевищать останні роздрібні ціни, які регулювала держава, на 50% і більше, зазначають у «Дзеркалі тижня».
- Учора на зустрічі представників уряду з операторами паливного ринку вирішили призупинити державне регулювання цін на паливо. Це дозволить компаніям закупити необхідну кількість бензину, дизелю тощо в різних куточках світу та задовольнити попит українців.
- За словами міністра економіки Юлії Свириденко, у такому випадку уряд оцінює, що ціни на дизель не перевищуватимуть 58 гривень за літр, а на бензин — 52 гривні за літр.
- Юлія Свириденко наголосила: якщо оператори почнуть зловживати цінами, держава готова карати їх за це.