WSJ: У США вважають, що березневу катастрофу літака China Eastern влаштували навмисно

У США припустили, що катастрофа літака Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines, яка сталася наприкінці березня у Китаї, могла бути вчинена навмисно.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на попередню оцінку офіційних осіб США пише, що слідчі досі не виявили жодних механічних чи технічних несправностей у літаку.

«Літак зробив те, що йому було «сказано» кимось у кабіні пілота», — сказала виданню людина, знайома з деталями розслідування.

У звіті йдеться, що дані одного з бортових самописців «чорної скриньки» літака, який було виявлено на місці аварії, свідчать про те, що саме дії пілотів підштовхнули літак до «майже вертикального пікірування».

Авіакомпанія China Eastern Airlines раніше заявляла, що три пілоти, які були на борту, мали усі допуски та перебували у доброму здоровʼї. Авіакомпанія окремо повідомила Wall Street Journal, що немає жодних ознак того, що хтось із пілотів мав фінансові проблеми.