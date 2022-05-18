росіяни обстріляли школу в Авдіївці забороненими фосфорними боєприпасами

На Донеччині росіяни обстріляли забороненими фосфорними боєприпасами Авдіївську школу № 1.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Обстріл стався сьогодні вночі. Школа згоріла вщент. Обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну у цій школі навчалося понад 200 дітей. Загалом із 24 лютого на Донеччині росіяни пошкодили та або повністю зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.