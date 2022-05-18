У війні проти України росія втратила загиблими 28 300 військовослужбовців

Станом на 18 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 28 300 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, втрати російських окупантів такі:
- 1 251 танк;
- 3 043 бойові броньовані машини;
- 586 артилерійських систем;
- 199 реактивних систем залпового вогню;
- 91 засіб протиповітряної оборони;
- 202 літаки;
- 167 гелікоптерів;
- 2 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 13 кораблів/катерів;
- 441 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 43 одиниці спеціальної техніки;
- 102 крилаті ракети.