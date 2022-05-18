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У війні проти України росія втратила загиблими 28 300 військовослужбовців

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 18 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 28 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, втрати російських окупантів такі:

  • 1 251 танк;
  • 3 043 бойові броньовані машини;
  • 586 артилерійських систем;
  • 199 реактивних систем залпового вогню;
  • 91 засіб протиповітряної оборони;
  • 202 літаки;
  • 167 гелікоптерів;
  • 2 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 441 дрон оперативно-тактичного рівня;
  • 43 одиниці спеціальної техніки;
  • 102 крилаті ракети.