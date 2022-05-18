Ранкове зведення Генштабу: російська армія наступає на Донецькому напрямку, ЗСУ знищили чотири крилаті ракети

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 06:00:
- російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на всій території України.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках збройні сили білорусі посилюють українсько-білоруський кордон у Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних ударів з території білорусі.
- У прикордонних районах Брянської та Курської областей перебувають підрозділи збройних сил рф. В окремих районах росіяни посилюють систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій.
- Ворог обстрілює з артилерії українські війська та об’єкти цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.
- На Харківському напрямку противник намагається утримати позиції та не допустити просування українських військ. Росіяни обстрілюють з артилерії Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.
- На Слов’янському напрямку ворог наступає на населений пункт Довгеньке за підтримки реактивної та ствольної артилерії.
- росія переміщує зі своєї території озброєння та військову техніку, щоб поповнити втрати.
- На Донецькому напрямку армія рф продовжує наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
- На Лиманському напрямку противник наступав з метою захопити Дробишеве та блокувати Лиман з півночі.
- На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках, російські військові зосередили у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.
- У Маріуполі армія рф гатить із артилерії та авіації, продовжує блокувати завод «Азовсталь».
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія посилює угруповання військ для наступу у напрямку Пологи — Оріхів.
- На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються утримати позиції зайнятих рубежів, ведуть розвідку та обстрілюють українські позиції.
- На Миколаївському напрямку російські окупанти розгорнули до десяти батарей реактивної та до восьми — ствольної артилерії.
- На Криворізькому напрямку російські війська поповнювали запаси.
- На Бессарабському напрямку обстановка у Придністров’ї залишається напруженою, але без істотних змін.
- Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.
- За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ було уражено десять безпілотників оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один безпілотник та чотири крилаті ракети.
- На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.