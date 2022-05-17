Огляд подій 17 травня: з «Азовсталі» вивозять українських військових, росіяни завдали ракетного удару по Львівщині

Уночі поранених військових з «Азовсталі» евакуювали в лікарню окупованого Новоазовська Донецької області, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Туди доставили 53 важкопоранених бійців. Ще 211 — евакуювали через гуманітарний коридор в окуповану Оленівку. Їх планують обміняти. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що операція з порятунку захисників Маріуполя розпочалася. Він додав, що триває робота, щоб повернути всіх військових додому. У Генштабі ЗСУ підкреслили, що вище військове командування бійцям у Маріуполі дало наказ зберегти життя особового складу. Щонайменше сім автобусів з українськими захисниками Маріуполя сьогодні виїхали з «Азовсталі». Їх супроводжує російський конвой. Лідер «азовського» руху Андрій Білецький закликав людей утриматися від будь-яких оцінок або коментарів щодо евакуації бійців з «Азовсталі».

Спікер держдуми рф володін на засіданні 17 травня заявив, що дума має намір заборонити обмін бійців полку «Азов», частину з яких напередодні вивезли з «Азовсталі» в Маріуполі. Він назвав їх «воєнними злочинцями, які мають постати перед судом». Водночас його колега слуцький висловився за смертну кару для бійців. Міноборони України заявляє, що ці заяви російських політиків спрямовані на внутрішню пропаганду, а насправді перемовини щодо обміну евакуйованих захисників Маріуполя тривають.

Зранку росіяни атакували ракетами Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. У Луганській області — десять загиблих та троє поранених. Крім того, російські війська завдали ударів ракетами по селищу Десна Чернігівської області, загинули вісім людей, ще 12 дістали поранень. Окупанти випустили 5 ракет по Охтирці. На Сумщині росіяни знову спробували прорвати державний кордон, але були відбиті. У небі над Львівщиною уночі було знищено 3 російські крилаті ракети. В одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили залізничну інфраструктуру. У навколишніх будинках повилітали шибки.

На Херсонщині російський снайпер убив волонтера Антона Кушніра, який вивозив людей з окупованої території, а назад доправляв гуманітарні вантажі.

Евакуаційний автобус із Лисичанська та Сєвєродонецька окупанти обстріляли «Градами». В автобусі їхали 36 людей, постраждалих немає, автобусу вдалося прорватися й не потрапити під снаряди.

СБУ знешкодила агентурну мережу рф, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв. За вказівками куратора агенти також збирали інформацію про суспільно-політичну обстановку в регіоні та наслідки ворожих ракетних ударів по Миколаєву. Для отримання секретних відомостей, зокрема про позиції українських підрозділів, зловмисники намагалися «в темну» використовувати чинних військовослужбовців — випитували в них секретну інформацію нібито в дружніх розмовах.

Сенат США більшістю голосів вирішив припинити дебати стосовно законопроєкту про виділення майже $40 мільярдів на підтримку України та перейти до подальших кроків. Крім того, Сенат вирішив призначити остаточне голосування щодо законопроєкту на цьому тижні. Очікується, що це відбудеться у середу, 18 травня.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде офіційно підписала заявку на вступ країни до НАТО. Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Рішення підтримали 188 депутатів, проти були лише вісім.

Російський Forbes зупиняє випуск паперового журналу. Таке рішення повʼязане з тим, що іноземні рекламодавці пішли з російського ринку.

Компанія «Яндекс» через санкції шукає покупців на свої російські активи — пошукову систему, пошту та сервіс «Кинопоиск». Про це повідомила «Медуза». Серед потенційних покупців розглядаються «Сбер» та «Ростех».