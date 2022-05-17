Армія рф обстріляла житловий будинок у Бахмуті. Щонайменше одна людина загинула

Російська армія продовжує обстрілювати міста Донецької та Луганської областей. Одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку в Бахмуті.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що наразі співробітники ДСНС розбирають завали. Щонайменше одна людина загинула. Також важке поранення отримала 9-річна дівчинка.

«Рятувальники продовжують розбирати завали — не виключаємо, що під ними можуть перебувати люди», — повідомив він.

Крім цього, російські війська обстріляли і завод Knauf неподалік Соледару. Зараз рятувальники намагаються втамувати пожежу, унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.