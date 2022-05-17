Окупанти намагаються прорватися через кордон на Сумщині, триває бій

Російські військові знову намагаються прорватися через кордон у Сумській області, триває бій.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону в районі міста Середина-Буда», — розповів він. Крім того, за його словами, від самого ранку тривають обстріли області з території росії.

«Приблизно 5 влучань у районі Есмані, 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачів. Зафіксовано 6 вибухів у районі населеного пункту Сопич», — додав він. Уздовж кордону обстріли спричинили пожежі.