Головне управління розвідки: Влада росії шукає винних у провалі війни з Україною серед військових командирів

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що влада росії намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках армії в Україні командирів окупаційних частин та з’єднань.

Про це йдеться у повідомленні управління.

Так, за втрату крейсера «Москва» відсторонили від посади та заарештували командувача чорноморського флоту віцеадмірала Ігоря Осипова. Слідчі дії також розпочали щодо його першого заступника віцадмірала Сергія Пінчука.

За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунули з посади Владислава Єршова, який керував 6 армією зс рф. З цих же причин відсторонили і командира 1 танкової армії західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя.

У звʼязку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунули з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва. Усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.