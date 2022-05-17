«Одна з найбільших атак». Львівщина зазнала масованого ракетного удару з боку росії

Російські окупанти вночі завдали масованого ракетного удару по Львівській області.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів. У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо, чи було наше місто ціллю на цей раз», — заявив мер.

Він додав, що в одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки.

«І це все у 20-кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет», — пояснив Садовий.