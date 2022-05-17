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У війні з Україною росія втратила майже 28 тисяч військових та понад 200 літаків

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Генеральний штаб ЗСУ опублікував орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 17 травня:

  • близько 27 900 військових;
  • 1 235 танків;
  • 3 009 бойових броньованих машин;
  • 578 артилерійських систем;
  • 198 ракетних систем залпового вогню;
  • 90 засобів протиповітряної оборони;
  • 201 літак;
  • 167 гелікоптерів;
  • 436 безпілотників;
  • 97 крилатих ракет;
  • 13 кораблів /катерів;
  • 2 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 43 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Лиманському та Запорізькому напрямках.