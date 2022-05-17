Ранкове зведення Генштабу: Ворог обстріляв ракетами Одещину та намагається підняти десантний катер біля Зміїного

Оперативна інформація від Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00:
- Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.
- В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог з мінометів обстріляв підрозділи Державної прикордонної служби.
- На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ.
- На Лиманському напрямку противник безуспішно наступав у районі Дробишевого. На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, ворог зазнав втрат та відійшов.
- На Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області постраждали об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.
- В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, ворог веде підйомно-рятувальні роботи на місці знищення російського десантного катера.