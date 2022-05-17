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Ранкове зведення Генштабу: Ворог обстріляв ракетами Одещину та намагається підняти десантний катер біля Зміїного

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Оперативна інформація від Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00:

  • Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.
  • В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог з мінометів обстріляв підрозділи Державної прикордонної служби.
  • На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ.
  • На Лиманському напрямку противник безуспішно наступав у районі Дробишевого. На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, ворог зазнав втрат та відійшов.
  • На Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області постраждали об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.
  • В акваторії Чорного моря, в районі острова Зміїний, ворог веде підйомно-рятувальні роботи на місці знищення російського десантного катера.