У Київській області знайшли тіла ще трьох розстріляних росіянами цивільних

У Бучанському районі Київської області знайшли тіла трьох убитих російськими окупантами мирних людей. Захоронення знайшли біля окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян.

Про це повідомила поліція Київської області.

Тіла трьох чоловіків знаходилися у ямі. Серед них був один іноземець. Поряд із захороненням знайшли розтяжку із гранатою «Ф-1», яку залишили російські військові.

«Дві особи були вбиті в голову, одна особа в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих — це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати, за яких обставин вони зникли на території України», — повідомив з місця події начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Правоохоронці дізналися, що громадянин Чехії до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав до нашої держави волонтерити. Іноземець перестав виходити на звʼязок 3 березня. На батьківщині у 49-річного чоловіка залишались дружина та брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Це колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, на той час уже пенсіонер. У період окупації він вийшов по дрова і не повернувся. Солдати російської федерації роздягнули чоловіка і розстріляли. Його поховали на полі поряд із бойовими позиціями росіян. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катувань.