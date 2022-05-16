Огляд подій 16 травня: ЗСУ вийшли на ділянку кордону з рф у Харківській області, росіяни напали на прикордонників на Сумщині

Уночі Державна прикордонна служба повідомила, що 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вийшов на ділянку державного кордону з рф у Харківській області. На Луганщині українські військові провели спецоперацію і підірвали захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб стримати наступ. Протягом доби Повітряні сили знищили 2 вертольоти, 7 безпілотників, 2 крилаті ракети та переправу окупантів через річку Інгулець. Під Одесою фахівці підривної команди ВМС ЗСУ знешкодили дві морські протикорабельні міни. Уночі кримські партизани пофарбували будівлю російської окупаційної адміністрації в Євпаторії в кольори державного прапора України.

Одещину атакували російські літаки стратегічної авіації. Попередньо, постраждали троє дорослих, важко поранено маленьку дитину. Ракети влучили в обʼєкт туристичної інфраструктури — зруйновано будівлі, спалахнула пожежа.

Уранці російські війська спробували прорвати держкордон на території Сумщини. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів і автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Прикордонники дали бій росіянам, ті відступили за лінію державного кордону. У бою загинув прикордонник, головний сержант Олександр Поповченко.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував російські «новини» про те, що захисників міста із заводу «Азовсталь» захопили й вони «вийшли з білим прапором». Росіяни не полишають спроб зайти на «Азовсталь» або заблокувати вихід з бункерів, але жодного глобального наближення не відбувається, тому обстріли стають дедалі щільнішими.

Дружини та матері захисників Маріуполя, які перебувають на території металургійного комбінату «Азовсталь», заявили, що в українських військових закінчується вода, їжа та медикаменти. Вони вкотре закликали турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана втрутитися в ситуацію та допомогти врятувати українських військових з «Азовсталі».

Українські правоохоронці встановили вже 45 росіян, які, за даними слідства, вчиняли звірства на території України. Про це в ефірі телемарафону повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Чверть переселенців, які повертаються до України, хочуть переїхати в інший регіон. 73% опитаних планують після повернення оселитися в тій області, де проживали до війни, 26% заявили про бажання переїхати в іншу область, переважно це жителі сходу України. Вони хотіли б оселитися в західному регіоні (15%) або в Києві чи Київській області.

Євросоюз отримав усі відповіді України на запитання ЄС, наразі Єврокомісія готує висновок для Європейської ради. Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити питання подальшої підтримки України.

Швеція ухвалила офіційне рішення вступити в НАТО, повідомила прем’єр-міністр країни Магдалена Андерссон. Норвегія, Данія та Ісландія пообіцяли надати підтримку Фінляндії та Швеції «всіма необхідними засобами», якщо на ці країни нападуть перш, ніж вони вступлять у НАТО.