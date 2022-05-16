Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів в Ізюмі та Давидовому Броді

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на вечір 16 травня. Українські військові знищили склади боєприпасів росіян в Ізюмі Харківської області та Давидовому Броді Херсонської області.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу.

Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу на державний кордон України.

Також росія веде підготовку до наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі Ізюму.

Зусилля авіації противника зосереджуються на ураженні об’єктів у Східній операційній зоні.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Слобожанському напрямку ворог посилює угруповання військ підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили спроби ворога наступати у напрямку населеного пункту Тернова. В Ізюмі ЗСУ знищили значний запас боєприпасів ворога.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої в районі населеного пункту Борівське, зазнали втрат.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ касетними боєприпасами.

На Бахмутському напрямку противник веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли.

На Курахівському напрямку ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, успіху не мав.

У Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні «Азовсталі». На Південнобузькому напрямку Сили оборони України влучили у польовий склад боєприпасів в районі населеного пункту Давидів Брід.