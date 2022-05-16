Апеляційний суд підтвердив заборону комуністичної партії України

Шостий апеляційний адміністративний суд затвердив заборону в Україні комуністичної партії. Понад 6 років після ухвалення закону про декомунізацію вона продовжувала існувати.

Про це повідомила нардеп від «Слуги народу», представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Вона повідомила, що законом про декомунізацію рішення про заборону кпу мав ухвалити суд. 16 грудня 2015 року Окружний адмінсуд Києва заборонив компартію, але там подали апеляцію.

«Весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунута від виборчого процесу», — підкреслила нардеп.

Після рішення Шостого апеляційного суду рішення про заборону кпу набрало чинності.