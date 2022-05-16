«Якщо війна затягнеться». Мінфін припустив різке підвищення податків в Україні

Міністр фінансів Сергій Марченко припустив підвищення податків в Україні, якщо війна з росією затягнеться.

Про це він розповів в інтервʼю The Economist.

За його словами, у другому кварталі нинішнього року Україна отримала гранти на близько $4,5 мільярда при дефіциті бюджету в $15 млрд. Він підкреслив, що це ненадійно, оскільки якщо війна триватиме ще 3—4 місяці, то уряду доведеться вдаватися до «болючих заходів», серед яких — різке підвищення податків та скорочення витрат.

«Реальний страх полягає в тому, що те, що в останні роки перетворилося на досить вільну ринкову економіку, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу», — додав Марченко.