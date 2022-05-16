Керівник посольства США заявила, що ленд-ліз не призведе до величезного боргу України після війни

Ленд-ліз від США не призведе до появи в України якогось величезного боргу після війни.

Про це в інтервʼю «Європейській правді» сказала тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін.

За її словами, всупереч своїй назві (lend — давати в позику з відсотком, lease — здавати в оренду), у Вашингтоні не говорять «про те, що Україна має повернути все, що отримає за цим механізмом».

«Ідея ленд-лізу в іншому. Скажу відверто, це просто процедура прискорення постачання зброї. Тому, звичайно ж, ленд-ліз не призведе до появи в України якогось величезного боргу після війни», — запевнила Квін.