«Укроборонпром» виставив на аукціон ручку Байдена — виручені кошти підуть на ЗСУ

«Укроборонпром» разом із Prozorro.Продажі оголосив благодійний аукціон з продажу іменної ручки Президента США Джо Байдена.
Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».
Ручку надав генеральний директор концерну Юрій Гусєв. Він отримав її в подарунок від Джо Байдена під час візиту тоді ще віце-президента США в Україну в 2017 році.
Схожою ручкою 9 травня цього року Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.
Усі виручені від аукціону кошти підуть на підтримку новоствореного 47 окремого батальйону ЗСУ під командуванням Івана Шаламаги. За два тижні цей батальйон вирушає в Донецьку та Луганську області. Головний сержант частини Валерій Маркус згодом повідомить про витрачені на потреби батальйону кошти.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для військової допомоги Україні. Це рішення відновлює дію програми часів Другої світової війни, яка дозволяє США більш ефективно надсилати зброю та робити інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії.