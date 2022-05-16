Українська розвідка: до середини березня здалися в полон близько ста російських танкістів

Українська розвідка здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1 танкової армії збройних сил рф.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Українські розвідники показали відповідні російські документи:

Записи свідчать, що станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1 російської танкової армії становили 409 осіб. Українські воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти, 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон.

За цей же час захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів.