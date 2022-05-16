У війні з Україною росія втратила уже 27 700 своїх військових та 1 228 танків

Станом на 16 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 27 700 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 1 228 танків;
- 2 974 бойові броньовані машини;
- 577 артилерійських систем;
- 195 реактивних систем залпового вогню;
- 89 засобів протиповітряної оборони;
- 200 літаків;
- 165 гелікоптерів;
- 2 101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 13 кораблів/катерів;
- 427 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 42 одиниці спеціальної техніки;
- 97 крилатих ракет.