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У війні з Україною росія втратила уже 27 700 своїх військових та 1 228 танків

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 16 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 27 700 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили:

  • 1 228 танків;
  • 2 974 бойові броньовані машини;
  • 577 артилерійських систем;
  • 195 реактивних систем залпового вогню;
  • 89 засобів протиповітряної оборони;
  • 200 літаків;
  • 165 гелікоптерів;
  • 2 101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 427 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 42 одиниці спеціальної техніки;
  • 97 крилатих ракет.