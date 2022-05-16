За добу російські окупанти обстріляли 10 міст та селищ Донеччини

За минулу добу росіяни били по Донецькій області авіабомбами, ракетами «повітря-земля» та реактивними системами «Град» і «Смерч». Відомо про 6 загиблих мирних жителів. Ще 12 людей поранені.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів:

Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів: житлові будинки, мечеть, завод, кафе, а також об’єкти критичної інфраструктури.