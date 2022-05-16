Ранкове зведення Генштабу: росіяни намагаються стримати наступ України біля Харкова, ЗСУ знищили позиції окупантів рф поблизу Чорнобаївки

Генеральний Штаб ЗСУ опублікував ранкове зведення станом на 06:00. Ситуація на фронті наступна:
- Війська рф ведуть підготовку наступу у районі міста Ізюм.
- На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не вів.
- Збройні сили білорусі ведуть радіомоніторинг стільникового зв’язку у прикордонній смузі, зокрема і на території України.
- На Сіверському напрямку російські війська посилили контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях.
- На Харківському напрямку ворог намагається утримати свої позиції та не дати українським військам просунутися до держкордону з рф.
- На Слов’янському напрямку активних бойових дій російська армія не вела — поповнює втрати.
- російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру у районах Довгенького, Руських Тишків, Тернової та Петрівки. росіяни вели повітряну розвідку безпілотником «Орлан-10».
- На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали українських військових з усієї наявної зброї.
- На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступати, бої тривають.
- На Авдіївському напрямку російська армія відійшла на раніше зайняті позиції із втратами.
- На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках військові рф активних бойових дій не вели, обстрілювали позиції українських військ.
- У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари, блокує завод «Азовсталь».
- На Південнобузькому напрямку росіяни обстрілюють українські позиції зі ствольної артилерії та мінометів.
- Сили оборони України завдали удару по позиціях росіян у районі Чорнобаївки, ворог має втрати у живій силі та техніці. Кількість уточнюють.
- За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил вразили 11 повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28), сім безпілотників оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети.
- На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 17 атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника.