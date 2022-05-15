Огляд подій 15 травня: дружини захисників «Азовсталі» дали пресконференцію, а Kalush Orchestra перемогли на «Євробаченні»

Уночі російські війська знову обстрілювали Сумську область. Ракетного удару зазнало село Шпилівка Сумського району. А потім авіаудару — інфраструктура Шосткинського району. Від обстрілів ніхто не постраждав. У Львівській області росіяни завдали ракетного удару по обʼєкту військової інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає. У Луганській області протягом минулої доби від обстрілів росіян поранення дістали 4 людини. Майже половина всіх обстрілів припала на Сєвєродонецьк. Також окупанти обстріляли Широківську громаду у Криворізькому районі з «Ураганів». Обійшлося без жертв та руйнувань.

Дружини українських бійців, які обороняють «Азовсталь» дали пресконференцію. На запитання журналістів відповідали Ганна Науменко, Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ольга Андріанова, Дар’я Цикунова, які зустрічаються зі світовими лідерами та просять світ врятувати героїв Маріуполя. Дружини розповіли, що у захисників настрої песимістичні. Вони вже не вірять у переговори й виходять на поверхню з укриттів рідко — щоб знайти воду. У захисників уже немає медикаментів. Легкопораненим ампутують кінцівки без наркозу. Становище бійців вкрай складне — вони готуються до останнього бою. Дружини чекають від влади України рішучих дій.

Під час обстрілу «Азовсталі» 14 травня війська росії використали заборонені запалювальні снаряди з термітними кулями. Температура горіння термітних зарядів становить приблизно 3 000 °C.

Україна втретє перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення». Гурт Kalush Orchestra загалом набрав 631 бал. Глядачі віддали за Україну 439 балів, судді — 192. Kalush Orchestra зі сцени закликали допомогти Маріуполю та «Азовсталі». Організатори «Євробачення» заявили, що в таких зверненнях немає політики, вони мають гуманітарний характер. Політичні ж заклики на конкурсі заборонені.

У Запорізькій області російські війська перетворили на вʼязницю училище у селищі Камʼянка. Там вони тримають своїх військових, які відмовляються воювати. Також у колишньому курнику біля селища окупанти спалюють тіла своїх загиблих.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорювали можливості експорту з України харчів у інші країни світу за умов, коли рф заблокувала морські порти.

В Україну для розслідування воєнних злочинів росії наступного тижня приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду. Серед них — 30 фахівців із Нідерландів, зокрема судмедексперти та аналітики.

В американській розвідці проводять внутрішні перевірки через те, що спецслужби повністю помилилися зі своїми прогнозами щодо виводу військ США з Афганістану та війни в Україні. Комітет розвідки Сенату США надіслав таємний лист до Міноборони та ЦРУ, зазначивши, що ці відомства недооцінили українську армію у питанні війни з росією та переоцінили афганську армію у протистоянні з талібами. Це спричинило низку проблем у плануванні. Зазначають, що оцінки базувалися на кількісній перевазі російської армії над українською, але не врахували «волю до боротьби», що є найскладнішою характеристикою для оцінки. Водночас у листі підкреслюються і позитивні моменти — розвідка США змогла передбачити вторгнення рф в Україну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина не має наміру блокувати членство Фінляндії та Швеції в Альянсі. Також Столтенберг закликав членів НАТО допомагати Україні вистояти у війні з росією. Він упевнений, що Україна може перемогти. Держсекретар США Ентоні Блінкен також упевнений, що Фінляндія та Швеція будуть у НАТО попри заперечення Туреччини.

Міністерство фінансів США провело закриті переговори з представниками найбільших міжнародних банків з Китаю, Бразилії, Ірландії, Японії та Канади, де попередило про можливі вторинні санкції проти банків, якщо вони допомагатимуть росії обходити санкції США та ЄС.