Вечірнє зведення Генштабу: На Донецькому напрямку тривають обстріли і спроби росіян штурмувати

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 неділі, 15 травня.
- На Харківському напрямку росія намагається утримати свої позиції і не пропустити ЗСУ до кордону. На цей напрямок росія відправила підрозділи, які сформувала під час проведення мобілізації в «л/днр». Крім того, російські окупанти систематично обстрілювали села області: під вогнем були Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Росіяни також безуспішно намагаються наступати і штурмувати у районах сіл Довгеньке та Богородичне.
- На Донецькому напрямку обстріли уздовж усієї лінії зіткнення тривають. Основні зусилля росіян — на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів становить менше ніж 20%. На Попаснянському напрямку через великі втрати та неспроможність діяти самостійно десантники об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній.
- На Сєвєродонецькому напрямку росія за підтримки артилерії вела бойові дії в районі селища Тошківка. У районі Борівського росіяни зазнали втрат та відступили.
- На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі селища Комишуваха.
- На Авдіївському напрямку були бойові дії, росія зазнала втрат в районі селищ Піски та Новокалинове. На окремих ділянках рф застосувала важкі вогнеметні системи.
- На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, росіяни штурмували, але успіху не мали.
- У Маріуполі основні зусилля росіян зосереджені на тому, аби блокувати українських військових на «Азовсталі».
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія намагалась обстрілювати українські позиції із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу.
- На Криворізькому та Миколаївському напрямках російська армія обстрілювала позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів.
- На Південнобузькому, Волинському та Поліському напрямках активних дій не було.
- На Сіверському напрямку росія посилено охороняє ділянку кордону в Курській та Бєлгородській областях і обстрілює зі своєї території прикордонні селищі Сумської області.