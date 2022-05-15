Омбудсмен Людмила Денісова: росія планує призивати на службу жінок

росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил рф планують призвати навіть жінок. Про це 15 травня повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Так, у тимчасово захопленій частині Луганської області в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести «звірку даних» жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

В окупованому Криму багато людей під час призову відмовляться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ. Всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані в місті Саки та Сакському районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки.