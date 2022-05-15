За 81 день війни росія втратила в Україні 27 400 військових

За 81 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 27 400 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.
- 1 220 танків;
- 2 958 бойових броньованих машин;
- 555 артилерійських систем;
- 195 реактивних систем залпового вогню;
- 89 засобів ППО;
- 200 літаків;
- 164 гелікоптери;
- 416 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 95 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 087 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 42 одиниці спеціальної техніки.
Найбільші втрати за минулу добу противник поніс на Авдіївському та Курахівському напрямках.