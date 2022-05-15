Новини

За 81 день війни росія втратила в Україні 27 400 військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

За 81 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 27 400 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, наводячи орієнтовні втрати супротивника.

  • 1 220 танків;
  • 2 958 бойових броньованих машин;
  • 555 артилерійських систем;
  • 195 реактивних систем залпового вогню;
  • 89 засобів ППО;
  • 200 літаків;
  • 164 гелікоптери;
  • 416 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 95 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 087 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 42 одиниці спеціальної техніки.

Найбільші втрати за минулу добу противник поніс на Авдіївському та Курахівському напрямках.