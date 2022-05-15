Окупанти обстріляли ракетами два райони Сумщини

У суботу ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по селу Шпилівка Сумського району, а в ніч на неділю — по Шосткинському району.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

«Близько 22-ї вечора ракетний удар по околицях села Шпилівка Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам. Близько 2-ї ночі ракетним ударом з літака ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району», — зазначив голова ОВА.

Живицький наголосив, що в обох випадках обійшлося без людських жертв.