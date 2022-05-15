Британська розвідка: росія втратила третину наземних сил, які готувала для наступу на Україну

Російська армія втратила темп наступу на Донбасі і навряд чи різко прискорить його у найближчий місяць. Крім того, кремль уже втратив третину наземних сил, зібраних у лютому.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.
Попри невеликі початкові успіхи, рф не вдалося досягти істотних територіальних успіхів на Донбасі, а виснаження її військ — незмінно на високому рівні.
За оцінкою розвідників, росія втратила приблизно третину наземних сил, які зібрала для широкомасштабного вторгнення у лютому.
У британській розвідці додали, що росії і так не вистачало мостового обладнання протягом усієї війни, що сповільнювало та обмежувало наступальні маневри.
Безпілотники також є важливими для тактичної поінформованості та управління артилерією, але вони вразливі перед українськими силами ППО. Через погіршення допоміжних можливостей рф не зможе відновити активний наступ як мінімум у наступні 30 днів.
Багато з втрачених засобів не можна швидко відновити. Ймовірно, це продовжить заважати російським операціям в Україні.
- За даними Генштабу ЗСУ, російські війська намагаються наступати лише на кількох напрямках, на всіх інших вони перегруповуються та обстрілюють позиції ЗСУ. Морально-психологічний стан окупантів дуже низький.