Британська розвідка: росія втратила третину наземних сил, які готувала для наступу на Україну

Російська армія втратила темп наступу на Донбасі і навряд чи різко прискорить його у найближчий місяць. Крім того, кремль уже втратив третину наземних сил, зібраних у лютому.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Попри невеликі початкові успіхи, рф не вдалося досягти істотних територіальних успіхів на Донбасі, а виснаження її військ — незмінно на високому рівні.

За оцінкою розвідників, росія втратила приблизно третину наземних сил, які зібрала для широкомасштабного вторгнення у лютому.

У британській розвідці додали, що росії і так не вистачало мостового обладнання протягом усієї війни, що сповільнювало та обмежувало наступальні маневри.

Безпілотники також є важливими для тактичної поінформованості та управління артилерією, але вони вразливі перед українськими силами ППО. Через погіршення допоміжних можливостей рф не зможе відновити активний наступ як мінімум у наступні 30 днів.

Багато з втрачених засобів не можна швидко відновити. Ймовірно, це продовжить заважати російським операціям в Україні.