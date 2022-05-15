Ранкове зведення Генштабу: росія продовжує обстрілювати кордони на Сумщині та Чернігівщині

Окупанти продовжують обстрілювати ділянки українсько-російського кордону на околицях Чернігівської та Сумської областей.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

На Слобожанському напрямку окупанти перегруповуються, поповнюють запаси палива та відновлюють боєздатність. На Харківському напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели.

На Слов’янському напрямку російські війська продовжують обстріли підрозділів ЗСУ. Вони намагалися прорвати оборону, але невдало. Окупанти проводять доукомплектування та перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

Незважаючи на втрати, противник продовжує наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках.

У місті Маріуполь триває блокування українських військових в районі заводу «Азовсталь». Армія рф продовжує обстрілювати територію заводу.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує утримувати зайняті позиції.

Морально-психологічний стан окупантів залишається на низькому рівні.

У зв’язку зі значними втратами 810 окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту її будуть доукомплектовувати особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.