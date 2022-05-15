Окупаційні війська з «Ураганів» обстріляли громаду на Дніпропетровщині

У ніч на 15 травня російські війська обстріляли Широківську громаду, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч знову з тривогою. Опівночі ворог двічі обстріляв Широківську громаду, що у Криворізькому районі. Поцілили між селами. Ніхто не постраждав», — зазначив голова ОВА.