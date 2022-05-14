Вечірнє зведення Генштабу: росія має частковий успіх у районі Авдіївки та штурмує вздовж усієї лінії зіткнення

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 суботи, 14 травня. Найбільша активність російських окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
- На Харківському напрямку росіяни основні зусилля зосередили на тому, щоб утримати займані позиції, контролювати маршрути поставок на північ і схід від Харкова і завадити просуванню наших військ у напрямку державного кордону.
- На Донецькому напрямку росіяни готуються до наступу в районі Сєвєродонецька, Соледару та Бахмуту, поповнюють запаси та перегруповуються — туди перемістили дві батальйонні тактичні групи. Паралельно росія штурмує уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх у районі Авдіївки. На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках окупанти перегруповуються, посилились у районі залізничної станції «Новий Айдар».
- У Маріуполі росіяни продовжують блокувати, бомбити та штурмувати українських військових у районі заводу «Азовсталь».
- На Запорізькому напрямку росіяни зосередилися на обстрілах позицій українських військових.
- На Південнобузькому, Волинському, Поліському та Сіверському напрямках — без змін і активних дій.
- У Гомельській області (білорусь) розміновують місцевість, де базувались військові підрозділи росіян.
- У Придністровʼї збройні формування перевели на повсякденний режим роботи. Водночас підрозділи оперативної групи російських військ досі перебувають у підвищеній бойової готовності.