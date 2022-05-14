Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай: росіяни силоміць депортують мешканців Попасної

У Луганській області російські окупанти силоміць депортують мешканців захопленого міста Попасна. Про це 14 травня повідомив глава Луганщини Сергій Гайдай.

За його словами, у Попасній росіяни оголосили полювання на мирних мешканців: вони обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять їх на окуповані з 2014 року території — до Первомайська та Стаханова. Людей утримують проти їхньої волі. Родичі не можуть з ними звʼязатися. Що відбувається зараз із цими людьми — невідомо.