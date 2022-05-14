Поліція з 16 травня вмикає камери для фіксації порушень на дорогах. Перелік міст

Патрульна поліція з понеділка, 16 травня, вмикає автоматичні камери фіксації порушень на дорогах (їх вимкнули від початку війни).

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відтак камери вмикають на автомобільних дорогах міст: Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей. Перелік адрес — тут у коментарях.

Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.