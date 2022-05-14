Київ розробив план оборони на випадок повторного наступу ворога

Безпосередньої загрози Києву сьогодні немає, але військове керівництво розробило план оборони на випадок повторного наступу ворога.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук.

«Безпосередньої загрози столиці сьогодні немає. Але враховуючи, що столиця — це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію — це повторний наступ», — сказав Корнійчук.

За його словами, на випадок повторного наступу ворога військове керівництво розробило план оборони Києва, врахувавши всі недоліки й прорахунки попереднього досвіду.

«Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. У цьому плані передбачено форми та способи дій військ, а також підготовки інфраструктури, зокрема фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з дальніх підступів до кварталів у центрі міста», — зазначив Корнійчук.