Україна виступатиме у фіналі «Євробачення-2022» під номером 12. Де дивитися трансляцію

Сьогодні, 14 травня, відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2022», де виступить й Україна. Цьогоріч українську культуру представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Загалом у фінал пройшли 25 учасників, у кожного з яких є порядковий номер. Україна виступатиме під номером 12.

Трансляція фіналу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Конкурс можна буде подивитися онлайн на кількох платформах:

Також фінал «Євробачення» можна буде подивитися через додаток «Дія» — у розділі «Дія TV».

Телеведучий Сергій Притула коментуватиме фінал «Євробачення 2022» онлайн, якщо за час стриму йому надонадять мільйон гривень для допомоги ЗСУ.

«Твіттеряни просять мене коментувати «Євробачення». Я не збирався відволікатися від справ допомоги ЗСУ. Але ваші пропозиції щедро задонатити мене зацікавали. Тому угода: я прокоментую фінал «Євробачення», а ви написипете нам за час стриму мільйон гривень для української армії. Згода?» Сергій Притула оголосив, що коментувати фінал «Євробачення 2022» буде у Twitter, де створить для цього аудіокімнату.

Початок стриму в суботу 14 травня о 22:00.