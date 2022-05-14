У Бородянці побудують модульне містечко для людей, які втратили житло

У Бородянці Київської області відкриється модульне містечко для мешканців, які втратили житло через окупацію міста.

Про це повідомляє голова Обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Містечко складатиметься з чотирьох комплексів. У кожному буде 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення. Тривають роботи зі збору модулів.

Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. 16 травня планують встановити всі чотири комплекси. Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду.