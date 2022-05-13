У Полтаві через проблеми із паливом перестали ходити комунальні автобуси

У Полтаві через проблеми із паливом комунальні автобуси не виходять на маршрути. Про це повідомив мер міста Олександр Мамай.
«У нас є стратегічний запас палива для забезпечення ЗСУ та Тероборони комунальним транспортом. Учора на виконкомі ухвалили рішення про дозвіл на закупівлю пального за тими цінами, які є нині, і які змінюються щодня», — додав Мамай.
- В Україні останні тижні — дефіцит пального. Усе через війну — росія вдарила кілька разів ракетами по Кременчуцькому нафтопереробному заводу — найбільшому та головному виробнику пального у країні. Інфраструктура підприємства знищена, завод не працює. Також росіяни неодноразово обстрілювали нафтопереробний завод у Лисичанську та нафтобази.
- З початку активної війни Україна втратила майже весь імпорт пального, яке надходило з рф, білорусі та морем. А це приблизно 80% внутрішнього споживання. Тепер Україна очікує на імпорт палива з Європи.