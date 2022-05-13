У Полтаві через проблеми із паливом перестали ходити комунальні автобуси

У Полтаві через проблеми із паливом комунальні автобуси не виходять на маршрути. Про це повідомив мер міста Олександр Мамай.

«У нас є стратегічний запас палива для забезпечення ЗСУ та Тероборони комунальним транспортом. Учора на виконкомі ухвалили рішення про дозвіл на закупівлю пального за тими цінами, які є нині, і які змінюються щодня», — додав Мамай.