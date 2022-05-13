Вечірнє зведення Генштабу: росія зі своєї території обстрілює Сумщину і штурмує на Донбасі

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 пʼятниці, 13 травня.
- З території російської федерації був артилерійський обстріл цивільних обʼєктів на території Сумської області та завдав авіаудару по селу Товстодубове.
- На Слобожанському напрямку основні зусилля росіяни зосередили на тому, щоб забезпечити відхід своїх підрозділів від Харкова та завадити виходу українських військових у тил у районі Ізюму. Підрозділи росіян обстрілювали позиції наших військ у районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.
- На Словʼянському напрямку основні зусилля росіян — на наступі в районі села Богородичне Донецької області, але успіху вони не мали. Також окупанти обстрілювали артилерією райони селищ Нова Дмитрівка і Краснопілля. Були авіаудари по районах сіл Долина й Адамівка.
- На Донецькому і Таврійському напрямках російські підрозділи продовжують обстрілювати наші війська. Окупанти намагалися захопити селища Новоселівка Друга, Камʼянка, Марʼїнка і Новомихайлівка.
- На Лиманському напрямку росія безуспішно намагається закріпитись в районі Олександрівки. На Сєвєродонецькому напрямку сильні обстріли в районі Рубіжного.
- На Бахмутському напрямку росіяни штурмували в напрямках міст Золоте та Комишуваха, але успіху не мали, також обстрілювали Тошківку та Оріхове.
- На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії росія наступає у напрямках селищ Камʼянка та Новоселівка, але успіху не має.
- У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжують обстріли.
- На Південнобузькому, Волинському та Поліському напрямках активних дій не було. На Сіверському напрямку росія посилює охорону ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях.