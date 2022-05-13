У Харкові знову запрацює наземний транспорт. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним

За його словами, унаслідок ворожих обстрілів у місті було знищено понад половину трамвайного парку та 35 кілометрів електропередач, тому спочатку громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі.

З понеділка, 16 травня, у Харкові відновить роботу частина наземного громадського транспорту. Перші два тижні він працюватиме безкоштовно.

«Ми запустимо чотири трамвайні та вісім тролейбусних маршрутів. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції, а з часом, звісно, збільшимо кількість маршрутів. Також із понеділка ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки Харкова люди могли дістатися туди, куди їм потрібно», — додав міський голова.

Схему роботи наземного транспорту обіцяють оприлюднити на сайті міськради в суботу, а інформацію про інтервал руху розмістять на всіх зупинках. Громадський транспорт працюватиме 07:00 до 19:00.