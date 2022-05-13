Малий та мікробізнес, який постраждав через війну, може податися на грант через «Дію». Як це зробити

На початку війни, 24 лютого, багато бізнесів мусили закритися або ж частково згорнути діяльність, тому «Дія» спільно з міжнародними та українськими партнерами запустили гранти у розмірі €4000 для малого й мікробізнесу.

Хто може подати заявку?

Підприємства, зареєстровані не пізніше 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях, які:

тимчасово перемістилися з цих областей або;

постраждали внаслідок бойових дій та мають можливість це підтвердити.

Які умови для бізнесу?

Підприємство має бути зареєстроване відповідно до чинного законодавства не пізніше 31 грудня 2021 року. Пріоритет надаватиметься компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для цивільних і військових України. Повний перелік критеріїв дізнайтеся за посиланням. Допомогу гарантовано отримають 300 підприємств.