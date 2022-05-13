Унаслідок обстрілу Харківщини загинули 5 українців, ще троє поранені

Минулої доби російська армія вкотре обстріляла район Салтівки в Харкові (троє постраждалих) та випустила кілька ракет по території Харківського аеропорту (постраждалих немає).

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Найбільше окупанти обстрілювали Дергачі. Там дві людини загинули, чотири — поранені. Постраждала інфраструктура: зруйновано гуманітарний штаб, приміщення РАЦС, частину поліклініки та будівлю швидкої допомоги.

Крім того, унаслідок обстрілів дістали поранень дві людини в Балаклії, а в селі Шебелинка троє людей загинули, пʼятеро дістали поранень.

Синєгубов зазначив, що окупанти не намагалися наступати на Харківському напрямку, але на Ізюмському тривають бої.

«Наші Збройні сили тримають позиції та відбивають атаки ворога», — наголосив голова ОВА.