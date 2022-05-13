СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення рф

З початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки України викрила 13 представників зарубіжних ЗМІ, які готували замовні матеріали для кремлівських пропагандистів і публікували дезінформацію з фронтів.

За матеріалами СБУ, їм на 3 роки заборонили в’їзд в Україну.

Із останніх спецоперацій — викриття розгалуженої агентурної мережі спецслужб рф, якою керували з Криму. До її складу входили псевдожурналісти і «експерти», які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу.

Наразі «головний редактор», який координував діяльність групи, переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру.

Також в СБУ повідомили, що спецслужба нейтралізувала понад десять ботоферм, потужність яких перевищувала 100 тисяч фейкових акаунтів, викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів, і заблокувала більше ніж 5,5 тисячі акаунтів та облікових записів.