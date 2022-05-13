Українські бійці знищили вже 200 російських літаків і ліквідували 26 900 військових рф

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 900 осіб. Також українці знищили 200 ворожих літаків і 1 205 танків. Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Курахівському напрямку.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загалом ворог втратив:
- 26 900 військових;
- 1 205 танків;
- 2 900 бойових броньованих машин;
- 542 артилерійські системи;
- 193 РСЗВ;
- 88 засобів ППО;
- 200 літаків;
- 162 гелікоптери;
- 405 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 95 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 042 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
- 41 одиницю спеціальної техніки.