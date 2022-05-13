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Українські бійці знищили вже 200 російських літаків і ліквідували 26 900 військових рф

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 900 осіб. Також українці знищили 200 ворожих літаків і 1 205 танків. Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Курахівському напрямку.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог втратив:

  • 26 900 військових;
  • 1 205 танків;
  • 2 900 бойових броньованих машин;
  • 542 артилерійські системи;
  • 193 РСЗВ;
  • 88 засобів ППО;
  • 200 літаків;
  • 162 гелікоптери;
  • 405 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 95 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 042 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 41 одиницю спеціальної техніки.