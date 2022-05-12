Рада ООН з прав людини буде розслідувати злочини російських військових в Україні

Рада ООН з прав людини проголосувала за початок розслідування злочинів російських військ на звільнених територіях України. «За» проголосували 33 країни, «проти» — Китай та Еритрея.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що «багато з них» може бути прирівняно до військових злочинів.

«Масштаби незаконних вбивств, зокрема ознаки масових розстрілів у Київській області. Ці вбивства мирних жителів часто здавались навмисними, скоєними снайперами та солдатами», — заявила Мішель Бачелет.

Раніше цього тижня Генеральна Асамблея ООН проголосувала за те, щоб Чехія замінила росію у Раді з прав людини. рф відсторонили від участі у провідному органі ООН з прав людини після повідомлень про звірства у Бучі.