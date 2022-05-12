Росія втретє вдарила ракетами по зруйнованому Кременчуцькому нафтопереробному заводу

Російські війська випустили ще чотири ракети по раніше зруйнованому Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Другого квітня окупанти вперше пошкодили НПЗ, а вже 24 квітня удруге вдарили по заводу та місцевій ТЕЦ девʼятьма ракетами.
Про це інформує голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку — по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці — пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття», — наголосив глава.
За його словами, вибухи ще чутно в Полтавському районі.
- Кременчуцький НПЗ — найбільший в Україні нафтопереробний завод, він був основним виробником пального в країні. За даними обласної влади, інфраструктура підприємства знищена і завод не працює. Також окупанти неодноразово обстрілювали нафтопереробний завод у Лисичанську та інші нафтобази.
- З початку активної війни Україна втратила майже весь імпорт пального, яке надходило з рф, білорусі та морем. А це приблизно 80% внутрішнього споживання. Тепер Україна очікує на імпорт палива з Європи.