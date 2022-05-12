Окупанти хочуть 15 травня провести в Маріуполі «референдум»

Росія вже 15 травня може провести «референдум» у Маріуполі, заявив радник мера Петро Андрющенко.
За всіма ознаками окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в росію (разом з «днр»).
«Надходить інформація про намір організації та проведення «референдуму». Учора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неодноразово отримували свідчення від джерел, що самоназваний «мер» визначив саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Продовжуємо відстежувати та фіксувати», — наголосив Андрющенко.
За його словами, місто переходить на російський код мобільного зв’язку, а в шкільних зошитах в Маріупольському районі та самому місті учні пишуть «Маріуполь. Ростовська область».
- За минулу добу на територію заводу «Азовсталь» авіація росіян провела 38 бойових вильотів, зокрема 4 вильоти провели стратегічні бомбардувальники. По заводу продовжує працювати ворожа ствольна артилерія і танки. Російські військові намагаються захопити «Азовсталь» і продовжують щодня її штурмувати за підтримки піхоти.
- Захисники «Азовсталі» не можуть здатися в полон, тому що для росіян і пропаганди рф це «буде подарунок». Азовців росіяни однозначно вб’ють. Водночас військові на «Азовсталі» мають наказ тримати оборону. Бійці, за їх власними словами, будуть «стояти стільки, скільки треба».