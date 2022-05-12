Рух мостом через річку Ірпінь у Стоянці відновлять 29 травня. Переправу підірвали на початку війни

Рух відновленим мостом через річку Ірпінь у Стоянці відкриють 29 травня. Переправу підірвали 25 лютого, щоб перешкодити наступу російських військ на Київ.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, уже через 5 днів після деокупації Київської області фахівці змонтували тимчасовий міст лівим проїздом автодороги, щоб відкрити рух великовантажного транспорту у напрямку Київ — Житомир у найкоротші терміни.

Наразі демонтовано два прольоти зруйнованого мосту, влаштовано монолітні фундаменти, змонтовано тимчасові опори та тривають підготовчі роботи з улаштування монолітної плити.